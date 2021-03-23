Врач рассказал, о чём могут предупреждать боли в спине

https://static.news.ru/photo/d33df154-8bdf-11eb-9cd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боли в спине являются симптомом целого ряда заболеваний. В отдельных случаях при их появлении следует обращаться к медикам незамедлительно. Об этом рассказал завкафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин.

Он пояснил, что нередко боли в спине и чувство окостенения по утрам свидетельствуют о спондилоартрите (болезнь Бехтерева). При этом заболевании происходит воспаление межпозвонковых суставов, которые в последующем теряют подвижность. У мужчин это заболевание встречается чаще, чем у женщин.

Болевые ощущения в районе поясницы могут свидетельствовать о пиелонефрите, опухоли почки, туберкулёзе, о какой-либо травме. При этом сопутствующими симптомами могут быть тошнота, проблемы с мочеиспусканием, повышенное артериальное давление.

По словам специалиста, в таких случаях не следует заниматься самолечением. Он порекомендовал проанализировать свои ощущения, постараться определить, откуда начинается боль и куда отдаётся, что её провоцирует, усиливает или облегчает. Запомнив эту информацию, следует обратиться к врачу, сообщает «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что врач-невролог Евгений Соков порекомендовал избегать сна на спине. Он пояснил, что в такой позе расслабленный язык может «завалиться» назад и вызвать проблемы с дыханием. Кроме того, полное выпрямление всех конечностей не совсем физиологично.