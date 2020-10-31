Врач рассказал о болезнях, симптомом которых могут быть холодные руки

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Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян перечислил болезни, симптомом которых могут быть холодные руки.

Если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем, — заявил он.

По его словам, это может указывать на наличие у человека заболеваний щитовидной железы и других гормональных нарушений. Также холодные руки могут быть симптомом атеросклероза, сахарного диабета, пониженного артериального давления и болезни Рейно — заболевания, при котором нарушается кровоснабжение кистей рук и стоп, передаёт РИА Новости.

При этом врач отметил, что в целом холодные руки могут быть физиологической нормой, особенно в холодное время года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 20% российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются с сахарным диабетом. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.