Врач рассказал, на сколько можно потолстеть после Нового года

https://static.news.ru/photo/b9eb17ba-4cc7-11eb-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, сколько лишних килограммов можно набрать во время новогодних праздников, если не следить за питанием и не заниматься физкультурой.

По его словам, если полностью расслабиться и погрузиться в Новый год «с душой», можно потолстеть на два-три килограмма, но не более.

Если кто-то набирает больше, то это не жир. Это просто отёк от того, что люди едят много различных солений, солёную рыбу, маринады, квашеную капусту — вот такая еда способствует задержке жидкости. Люди достаточно много пьют в новогодние праздники, алкоголь тоже даёт отёки, — пояснил он.

При этом специалист отметил, что многие люди изначально имеют высокий процент жировой ткани, а так как она гидрофильна, притягивает воду, то они чаще сталкиваются с отёками. Поэтому весь лишний вес, набранный в течение почти двух праздничных недель, это в первую очередь вода, которая при более строгом питании сойдёт достаточно быстро.

Калинчев посоветовал в праздники пить меньше алкоголя, как можно чаще гулять на улице и заниматься спортом, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский дал пять советов, как сохранить фигуру в новогодние праздники.