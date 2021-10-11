Врач рассказал, кто вылечится от коронавируса быстрее остальных

Степень тяжести коронавируса определяется состоянием здоровья человека, наличием прививки от COVID и сопутствующих заболеваний, заявил врач Тимур Пестерев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идёт про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная [инфекция] пройдёт либо в скрытой, либо в лёгкой форме, — пояснил Пестерев.

Врач предостерёг россиян от самолечения, предупредив их, что при первых симптомах коронавируса стоит строго следовать протоколу лечения: обратиться к врачу, самоизолироваться и сдать ПЦР-тесты. Пестерев добавил, что намного легче коронавирус проходит у тех, кто прошёл процедуру вакцинации от COVID. Прививка не только сильно снижает риск заразиться, но также облегчает течение болезни и «защищает от летального исхода», заверил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях коронавирус будет протекать легче обычного. По имеющимся данным, если человек при контакте с инфицированным находился в маске, а после помыл руки и лицо, в организм попадёт меньшее количество бактерий и болезнь пройдёт в более лёгкой форме.