Врач рассказал, кто перенесёт коронавирус в тяжёлой форме

https://static.news.ru/photo/e9585c4e-4252-11eb-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров заявил, что в группе риска по коронавирусу имеются люди, которые при заражении, скорее всего, получат тяжёлую форму течения болезни.

Речь идёт о людях с предрасположенностью к тромбообразованию, отметил врач в беседе с радио Sputnik.

При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции, — пояснил Демуров.

Он считает, что не следует заниматься самолечением и принимать лекарства, разжижающие кровь, без указания врача. Бесконтрольный приём антикоагулянтов способен вызвать нежелательные побочные эффекты, подчеркнул врач.

Антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать, — предупредил Демуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила: поражение центральной нервной системы при коронавирусе объясняется способностью смертоносной инфекции проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. По мнению биолога, клетки обонятельного эпителия являются входными воротами в мозг.