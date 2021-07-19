Врач рассказал, кому жара опасна для здоровья

Перегревания на солнце следует избегать людям с повышенным потоотделением. Об этом заявил РИА Новости главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Нужно учитывать, что на способность адаптации влияют возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и — как следствие — к сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам, — пояснил специалист.

Он добавил, что потеть вообще-то полезно, поскольку пот почти на 100% состоит из воды и выводит из организма вредные вещества — токсины и продукты обмена. Однако не надо забывать, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание.

Самое главное — следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать тёплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами, — отметил Тяжельников.

Он считает, что в жару следует использовать солнцезащитные средства и средства после загара. При этом отдавать предпочтение надо увлажняющим средствам, а не спиртосодержащим.

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