Врач рассказал, кому в июле не следует выходить из дома днём

https://static.news.ru/photo/d82e210a-bdb0-11ea-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июль с его переменчивой погодой может быть опасен для людей с некоторыми недугами, поэтому им лучше ограничить выход на улицу. Об этом заявил кандидат медицинских наук врач Евгений Тимаков.

Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения, — рассказал врач в интервью изданию «Москва 24».

Тимаков отметил, что люди с подобными патологиями могут выходить на прогулку утром и вечером. Жаркая погода может стать причиной теплового удара. Поэтому рекомендуется иметь при себе воду и платок. С их помощью при необходимости можно охладить голову. Но лучше иметь дома кондиционер, добавил врач.

Также он подчеркнул, что в жару человек потеет, а от ветра, предшествующего дождю, его может продуть. Пожилые люди могут застудить спину, а это грозит воспалением почек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук невролог Ринат Богданов перечислил причины головных болей. По его словам, привести к мигреням могут некоторые продукты питания. В частности, головную боль могут вызвать сыр, шоколад и копчёности из-за содержащегося в них тиамина. Кроме того, боли могут спровоцировать запах парфюма, чувство голода и даже неправильно подобранные очки.