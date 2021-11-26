Врач рассказала, кому строго запрещено есть лук

Лук является полезным для организма продуктом. Он содержит много витаминов и минералов, стимулирует пищеварение. Однако людям с определёнными заболеваниями есть его не рекомендуется. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач, нутрициолог Мария Тихомирова.

По словам врача, лук имеет много полезных свойств.

Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость, — рассказала Мария Тихомирова.

Она также отметила, что содержащийся в овоще антиоксидант кверцетин полезен при раке и аллергии.

Кроме того, лук улучшает качество спермы, — сообщила медик.

При этом она подчеркнула, что если человек страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, ему следует с большой осторожностью употреблять этот продукт.

Ранее нутрициолог Ксения Чёрная назвала продукты для укрепления иммунитета зимой. Россиянам стоит есть субпродукты, например, печень, сердечки или язык. При этом будет нелишним исключить из рациона молочные и кисломолочные продукты, а также обратить внимание на ингредиенты с высоким содержанием витамина А.