Врач рассказал, кому противопоказан холодный душ

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Принимать холодный душ могут только те, у кого нет серьёзных проблем со здоровьем. Особенно противопоказан он людям с сердечными заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Медик объяснил, что холодная вода может вызвать сосудистый спазм, опасный для жизни.

Если у человека есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой и он, не готовясь, резко под холодную воду полезет, то в теории это может вызвать нежелательные сосудистые осложнения: спазм сосудов, в том числе коронарных, — сказал Хухрев.

Он также добавил, что холодный душ не приведёт к простуде у здорового человека, если он быстро ополоснётся и вытрется.

Хухрев также посоветовал во время отключения воды пользоваться проточными водонагревателями, которые продаются в специализированных магазинах.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как избежать теплового удара при жаркой погоде. По её словам, необходимо пить больше жидкости — это усилит потоотделение и человек будет чувствовать себя комфортно. Выходя на улицу, не следует надевать слишком отрытую одежду. Кроме того, обязателен головной убор.