Врач рассказал, кому опасно пить много воды

Людям с болезнью почек опасно пить установленную норму в два литра воды в день. Организм поглощает воду, однако не может её вывести, что приводит к артериальной гипертензии, объяснил врач Андрей Продеус в беседе с «Народными Новостями».

У людей, страдающих от этого, должен быть доктор, к которому они ходят, чтобы следить за так называемым питьевым режимом. Ровно так же, как многие обсуждают с врачом диету, чтобы решить проблемы с ЖКТ, людям с заболеванием сердца, сосудов и почек нужно обсуждать со своим доктором питьевой режим, — добавил Продеус.

По его словам, несоблюдение питьевого режима при болезни почек может привести к высокой отёчности и к повышению артериального давления из-за того, что жидкость задерживается в организме.

Ранее диетолог Наталья Круглова развенчала миф о том, что ежедневное питьё большого количества воды, строгие диеты и «особые продукты» ускоряют обмен веществ в организме. По её словам, повлиять на метаболизм могут только регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание.