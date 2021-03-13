Врач рассказал, кому нельзя соблюдать пост

https://static.news.ru/photo/6477fa28-8471-11eb-a1bf-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Пост ни в коем случае нельзя соблюдать пациентам с коронавирусом. Диету при болезни лучше не соблюдать, считает заслуженный врач России, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Для сохранения сил и здоровья организму нужно усиленное полноценное питание.

Больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать. Ковид — тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание, — приводит рекомендацию медика Life.

В меню больного соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Норма мяса в сутки для женщин составляет 70–80 граммов, для мужчин — 100–120 граммов.

Великий пост начинается в этом году 15 марта и продлится до 1 мая. Пасха наступит 2 мая, это почти на месяц позже, чем у католиков и протестантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма.