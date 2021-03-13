Врач рассказал, кому нельзя соблюдать пост

Пост ни в коем случае нельзя соблюдать пациентам с коронавирусом. Диету при болезни лучше не соблюдать, считает заслуженный врач России, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
Для сохранения сил и здоровья организму нужно усиленное полноценное питание.
Больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать. Ковид — тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание, — приводит рекомендацию медика Life.
В меню больного соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Норма мяса в сутки для женщин составляет 70–80 граммов, для мужчин — 100–120 граммов.
Великий пост начинается в этом году 15 марта и продлится до 1 мая. Пасха наступит 2 мая, это почти на месяц позже, чем у католиков и протестантов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма.