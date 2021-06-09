Врач рассказал, кому нельзя есть абрикосы

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта противопоказано употребление абрикосов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.
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Если у вас обострение перечисленных заболеваний, от абрикосов лучше отказаться, — сказала Татьяна Бочарова.
Специалист пояснила, что в абрикосах содержатся лимонные и яблочные кислоты, в связи с чем плод может раздражать слизистую и провоцировать изжогу.
При этом даже у совершенно здоровых людей абрикосы могут вызывать брожение и диарею, если съесть их больше нормы. Максимум, который способен выдержать организм, — 200–300 граммов в день. При этом абрикосы не рекомендуется смешивать с другими овощами и фруктами.
Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется употреблять и сушёные абрикосы, так как в кураге содержится большое количество сахара, в сочетании с пищевыми волокнами они ведут к метеоризму.
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