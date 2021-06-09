Врач рассказал, кому нельзя есть абрикосы

https://static.news.ru/photo/d1d077e2-c983-11eb-a039-96000091f725_660.jpg Фото: Фто: goodfon.ru

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта противопоказано употребление абрикосов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Врач предупредила , что абрикосы нельзя есть на голодный желудок, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением, особенно у людей с гастритом, язвой, синдромом раздражённого кишечника и панкреатитом.

Если у вас обострение перечисленных заболеваний, от абрикосов лучше отказаться, — сказала Татьяна Бочарова.

Специалист пояснила, что в абрикосах содержатся лимонные и яблочные кислоты, в связи с чем плод может раздражать слизистую и провоцировать изжогу.

При этом даже у совершенно здоровых людей абрикосы могут вызывать брожение и диарею, если съесть их больше нормы. Максимум, который способен выдержать организм, — 200–300 граммов в день. При этом абрикосы не рекомендуется смешивать с другими овощами и фруктами.

Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется употреблять и сушёные абрикосы, так как в кураге содержится большое количество сахара, в сочетании с пищевыми волокнами они ведут к метеоризму.

Ранее врач-педиатр перечислил самые опасные продукты на российских прилавках. Это фастфуд, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения.