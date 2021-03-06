Врач рассказал, кому следует повторно вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2cf510e0-7e77-11eb-8159-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если у человека после выздоровления от COVID-19 или завершения вакцинации сохраняется низкий уровень антител, лучше привиться ещё раз. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенёс заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания, — цитирует медика ТАСС.

В настоящее время нет чётких критериев, на основании которых следует вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Лиознов отметил, что необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови и других факторов. Сохраняется неясность в вопросах прививания отдельных групп населения — детей, беременных женщин и пациентов с другими заболеваниями.

Лиознов упомянул случаи, когда люди прививались сначала «Спутником V», а после этого, из-за низкого количества антител, вакцинировались ещё и «ЭпиВакКороной». Это, по мнению врача, может неоднозначно сказаться на состоянии организма в перспективе.

Как сообщал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку.