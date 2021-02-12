Врач рассказал, когда пожилым опасно прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9539d9fc-6f4e-11eb-907d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация пожилых людей на дому может представлять опасность. В домашних условиях сложно провести полную диагностику и оказать экстренную помощь в случае ухудшения самочувствия.

После вакцинации за пациентом должен не менее получаса наблюдать врач, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Это необходимо, если после прививки есть хоть минимальный риск развития аллергических реакций, приводит рекомендации доктора РИА Новости.

В этом случае пациенту должны быть обеспечены экстренные реанимационные мероприятия во избежание анафилактического шока, что в домашних условиях невозможно.

Противопоказанием для вакцинации могут стать хронические болезни, которые с возрастом развиваются у людей всё больше и переходят в агрессивную стадию. И в домашних условиях их выявить нельзя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодые люди хуже переносят вакцинацию от коронавируса из-за особенностей их иммунной системы. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Пётр Чумаков.