Врач рассказал, когда онкобольным не стоит прививаться от COVID-19

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Прививаться против COVID-19 не стоит тем пациентам, у которых онкозаболевание выявили недавно. Кроме того, от прививки следует воздержаться больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Все больные очень разные <...>, группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, — отметил Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что перед прививкой пациентам необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что за истекшие сутки в России умерли 485 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.