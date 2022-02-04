Врач рассказал, когда можно будет не измерять уровень антител с COVID-19

После того, как коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание, уровень антител к нему можно будет не замерять. Об этом в беседе с ТАСС расказала главный арч московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она также отметила, что прививку будет нужно делать только раз в год.

По словам врача, отсутствие необходимости измерения уровня антител связано с вакцинацией и достаточно большим количеством переболевших.

И мы очень рассчитываем, что отношения с COVID-19 и в виде «омикрона», и в виде всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом — то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные, — объяснила Марьяна Лысенко.

Она добавила, что к ежегодной прививке нужно быть готовым, поскольку штаммы вируса всё равно будут разные.

Когда именно COVID-19 станет сезонным заболеванием. специалисты точно ответить не могут. При этом изменение ситуации. по словам врача, больше зависит от вакцинации, а не от количества переболевших. У последних иммунитет после заболевания сохраняется недолго, при этом возможны постковидные проявления соматических и прочих заболеваний. А вакцинация в том режиме, котором она сейчас предложена, абсолютно эффективна, отметила Лысенко.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что если «омикроном» заразится вакцинированный человек, количество его антител поднимется на более высокий уровень, чем у пациента, который заболел «омикроном» после перенесённого коронавируса. Она добавила, что если человек переболел другим штаммом COVID до «омикрона», антитела всё равно поднимутся, хоть и не так высоко, как после прививки.