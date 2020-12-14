Врач рассказал, когда достигается пик иммунного ответа после «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/2e1ec7c4-3e1f-11eb-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик иммунного ответа после вакцины «Спутник V» достигается на 42-й день после введения первой инъекции. Об этом заявил заместитель руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов.

Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню. То есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день, — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, в данное время эффективность вакцины «Спутник V» достигает 91,4%, однако при этом она может увеличиться.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот в регионах России, по данным на 13 декабря, поступило порядка 320 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Он предположил, что уже в ближайшие два дня вся эта партия будет использована по назначению. Также эксперт анонсировал скорое поступление новой партии.

Гинцбург пояснил, что сейчас сложно сказать, сколько человек получило вакцину в первый день после её поступления. По его словам, количество привитых граждан сейчас невозможно оценить, потому что препарат всё ещё продолжает поступать к потребителю. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев смог назвать приблизительную цифру. По его данным, вне клинических испытаний уже получили препарат более 200 тысяч россиян.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори, писал NEWS.ru.