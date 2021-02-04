Врач рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

https://static.news.ru/photo/db79786e-310a-11eb-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антитела к коронавирусу исчезают из организма человек в течение нескольких месяцев. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков

В интервью РИА Новости медик объяснил, что антитела не вырабатываются пожизненно и дальнейшее зависит от того, какой иммунный ответ был у человека на воздействие вируса изначально и насколько у него сформирован Т-клеточный ответ.

Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше всё зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ, — сказал Тимаков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может сформироваться к июлю 2021 года. Об этом заявил специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» профессор Александр Бутенко.