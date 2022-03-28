Врач рассказал, какой фастфуд полезен

Салаты, курица и коричневый рис даже в фастфуде будут полезны, сообщил врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов «Радио 1». Картофель же лучше выбрать печёный, чем приготовленный во фритюре. А вместо соусов на основе майонеза врач рекомендует кетчуп или горчицу.

Практически в каждом меню кафе «быстрой еды» есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке. Лучше выбирать курицу, а не свинину или говядину, — сказал Асанов.

Он предупредил, что белый рис — в отличие от коричневого — только повышает калорийность, так что любителям суши нужно знать меру. В выборе напитков, по мнению Асанова, лучше остановиться на минеральной воде, чае, кофе без молока и сахара.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что владельцы ТЦ в России начали переговоры с турецкой сетью фаст-фуда Chitir Chicken о запуске сети ресторанов. В настоящее время компания представлена в 17 странах мира. Основная специализация турецкой сети — блюда из курицы. Сеть может заменить ушедшие из России кафе. По словам Шакирова, преимущество сети в том, что она использует собственное оборудование, которое не зависит от западных санкций.