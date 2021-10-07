Врач рассказал, какими напитками лучше всего согреваться в холода

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что согреваться алкоголем в холодное время года не рекомендуется. Его предлагается заменить чаем, горячим шоколадом или компотами, пишет РИА Новости.

Для согревания лучше пить горячие напитки. Это может быть чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Кстати, еда тоже помогает согреваться, — рассказал Тяжельников.

Специалист предостерёг россиян от употребления глинтвейна со спиртным в холодное время года, предложив заменить его на безалкогольный вариант. По его словам, алкоголь быстро расширяет сосуды и человек быстро согревается, но потом замерзает ещё больше, когда сосуды начинают сужаться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что безалкогольный глинтвейн может оказаться полезным для укрепления иммунной системы, так как входящие в его состав специи и фрукты обладают в том числе противовоспалительным, тонизирующим и иммуностимулирующим эффектом. Увеличение же количества гвоздики вообще позволяет не заметить отсутствия алкоголя.