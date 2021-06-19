Врач рассказал, какие лекарства взять в отпуск

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь с собой нужно взять лекарства, которые человек пьёт постоянно, а также препараты, которые помогут в случае обострения хронических болезней. Кроме того, чтобы отпуск прошёл наиболее гладко, с собой стоит взять средства от диареи, сорбенты и ферментные средства.

Тяжельников заметил, что также могут пригодиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающие. Не лишним будет взять обезболивающие и антигистаминные лекарства.

Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин <...>, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей, — заключил врач.

Ранее Тяжельников рассказал, что привычный режим бодрствования и отдыха во время летнего отпуска позволит россиянам при возвращении на работу не чувствовать себя разбитыми.