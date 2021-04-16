Врач рассказал, как защититься от сезонной аллергии

Врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, как пережить период сезонной аллергии. Всплеск аллергических реакций традиционно фиксируется в апреле, это связано с началом сезона пыления деревьев.
В интервью радио Sputnik Алексей Бессмертный
Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить, — пояснил врач.
Если у человека наблюдаются подобные проявления, необходимо обратиться к медикам, чтобы подобрать подходящий способ решения проблемы. До этого, для облегчения самочувствия, можно принять антигистаминный препарат второго поколения в подходящей по возрасту дозировке.
В том случае, когда аллергия проявилась в неподходящем месте и в неподходящее время, можно попытаться облегчить состояние самостоятельно: умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу, ограничить её доступ в помещение, где находится аллергик, сделать влажную уборку.
Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше, — посоветовал врач.
Ранее врач назвал сроки цветения растений-аллергенов. Об этом писал NEWS.ru.