Врач рассказал, как защититься от сезонной аллергии

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Врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, как пережить период сезонной аллергии. Всплеск аллергических реакций традиционно фиксируется в апреле, это связано с началом сезона пыления деревьев.

В интервью радио Sputnik Алексей Бессмертный объяснил , что в средней полосе в настоящее время наблюдается пик пыления деревьев и многие люди испытывают симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюктивита. Это обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, чиханье и слезотечение.

Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить, — пояснил врач.

Если у человека наблюдаются подобные проявления, необходимо обратиться к медикам, чтобы подобрать подходящий способ решения проблемы. До этого, для облегчения самочувствия, можно принять антигистаминный препарат второго поколения в подходящей по возрасту дозировке.

В том случае, когда аллергия проявилась в неподходящем месте и в неподходящее время, можно попытаться облегчить состояние самостоятельно: умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу, ограничить её доступ в помещение, где находится аллергик, сделать влажную уборку.

Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше, — посоветовал врач.

Ранее врач назвал сроки цветения растений-аллергенов. Об этом писал NEWS.ru.