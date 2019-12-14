https://static.news.ru/photo/31885788-1f1a-11ea-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Придерживаясь простых правил относительно питания и занятий спортом, можно защититься от болезней сердца. Об этом журналистам рассказал главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.

Специалист отметил, что регулярные тренировки на выносливость — один из эффективных способов зашиты сердца. По словам Дилла, он сам ходит по часу трижды в неделю, невзирая на погодные условия. Кроме того, доктор призвал отказаться от лифта и подниматься по лестнице собственными ногами.

Также он рассказал о полезной вкупе с тренировками диете. Дилл говорит, что лично предпочитает мясу рыбу и овощи. Это помогает эксперту избегать проблем с лишним весом.

Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.

В числе факторов, повышающих риск развития болезней сердца, кардиолог назвал стрессы, алкоголь, курение и не только, передаёт его слова Focus.

Как ранее писал NEWS.ru, испанский врач Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов рассказал, как женщины могут уберечься от онкологических и сердечных заболеваний.

По его словам, представительницам прекрасного пола следует как можно больше двигаться.