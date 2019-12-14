Придерживаясь простых правил относительно питания и занятий спортом, можно защититься от болезней сердца. Об этом журналистам рассказал главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.
Специалист отметил, что регулярные тренировки на выносливость — один из эффективных способов зашиты сердца. По словам Дилла, он сам ходит по часу трижды в неделю, невзирая на погодные условия. Кроме того, доктор призвал отказаться от лифта и подниматься по лестнице собственными ногами.
Также он рассказал о полезной вкупе с тренировками диете. Дилл говорит, что лично предпочитает мясу рыбу и овощи. Это помогает эксперту избегать проблем с лишним весом.
Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.
В числе факторов, повышающих риск развития болезней сердца, кардиолог назвал стрессы, алкоголь, курение и не только,
Как ранее писал NEWS.ru, испанский врач Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов рассказал, как женщины могут уберечься от онкологических и сердечных заболеваний.
По его словам, представительницам прекрасного пола следует как можно больше двигаться.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен