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Попытки самостоятельно очистить организм от токсинов с помощью стимулирующих препаратов могут быть опасны для здоровья. Об этом предупредил научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета, специалист в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон.

Он заявил, что имеющиеся в продаже средства неэффективны. Для здорового человека приём таких лекарств в лучшем случае бесполезен, поскольку организм очищает себя сам, пояснил врач..

Нет причин, по которым токсины накапливались бы у здорового человека, — приводит слова Аронсона «Царьград».

Специалист добавил, что нередко при приёме таких препаратов возникает эффект плацебо — когда человек думает, будто чувствует себя лучше. Однако лекарства не имеют к этому никакого отношения. При этом приём подобных средств или увлечение диетами и голоданием может нанести серьёзный удар по печени, подчеркнул Аронсон.

Он назвал несколько простых способов нормализации работы организма, не требующие приёма стимуляторов. Это активный образ жизни, регулярные физические упражнения, здоровое питание, а также ограничение или отказ от алкоголя.

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