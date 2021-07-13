Врач рассказал, как выбрать качественную питьевую воду

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ выбрать качественную питьевую воду. Речь идёт о бутилированной воде, которая должна содержать определённое количество минералов и микроэлементов, сообщает радио Sputnik.

Для того, чтобы не ошибиться в выборе воды, есть точный метод, но для этого надо обратиться к специалистам, которые проведут анализ воды.

Нужно взять три-четыре вида воды, которые вы покупаете постоянно, которые вам внушают доверие и нравятся. Залить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти в санэпидемстанцию, где вам сделают технический анализ этой воды. И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая, — пояснил специалист.

Это, считает врач, и поможет определить идеальную воду, тем более что исследование стоит недорого и доступно каждому.

По словам доктора, вода имеет свои особенности в зависимости от региона. Но пить каждый день дистиллированную воду, которая вообще не имеет никаких компонентов, не стоит.

Организму необходима вода, которая содержит определённое количество минералов и микроэлементов.

У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца. Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная. Не увлекайтесь разными видами вод — пейте просто обычную воду, которая продается в магазине, — посоветовал диетолог.

Ранее сообщалось, что самым эффективным напитком для очищения организма и работы желудочно-кишечного тракта является питьевая вода.