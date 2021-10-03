Врач рассказал, как восстановить обоняние после перенесённого коронавируса

Одним из признаков коронавирусной инфекции является утрата обоняния. Запахи пропадают у пациентов примерно в 50% случаев, однако даже после выздоровления обоняние не всегда возвращается в полной мере. Врач Михаил Зайцев объяснил, что наиболее эффективными методиками его восстановления считаются ароматерапия и йоготерапевтические методики, пишут «Народные Новости».

По ароматерапии нет четкого рецепта с запахами: у нас разные пристрастия, кому-то нравятся одни запахи, кому-то другие. Нужно выбрать такие, которые будут комфортны для пациента. Вообще, ароматерапия — вещь хорошая. И, конечно, ни в коем случае нельзя использовать резкие запахи. Например, растворители, бензин или уксус, — подчеркнул Зайцев.

Он пояснил, что вещества с резким запахом могут сильно навредить слизистой оболочке носа, так как после болезни она становится более уязвимой к подобным раздражителям. Зайцев посоветовал древесные аромамасла, при этом добавив: главное, чтобы запах был комфортным для пациента.

Подойдут пихта, кедр, лимон, облепиха. Все то, что продается для добавления в ковшик в банях. Второй вариант — магазин аромамасел. Там можно выбрать запахи индивидуально, которые будут комфортны лично вам, — рассказал врач.

Метод йоготерапии тоже может быть крайне эффективным: в его основу часто входят дыхательные гимнастики, которые способствуют в том числе и восстановлению обоняния.

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