Врач рассказал, как вернуться к спорту после перенесённого коронавируса

https://static.news.ru/photo/0236b40e-5fd6-11eb-aea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы возобновить спортивные тренировки после перенесённого коронавируса, организму необходимо дать время на восстановление. Об этом сообщил вирусолог Илья Кукин.

По словам специалиста, перед тем как вернуться к полноценным занятиям, тело нужно подготовить к испытаниям.

Сначала будет не хватать выносливости из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе и мышечные. Поэтому когда вы выходите на прежнюю мощность, организм не может дать необходимой силы из-за дефицита энергии, — рассказал «Вечерней Москве» врач.

На восстановление уйдёт примерно месяц. Такой срок необходим для того, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца можно будет прийти к результатам, которые были до болезни.

Кукин призвал не изматывать тело и выходить на пик физической активности постепенно. По его словам, перед возвращением к физическим нагрузкам может потребоваться консультация с врачом.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что статистики, которая доказывала бы, что спортсмены тяжелее прочих переносят коронавирусную инфекцию, не существует, однако данные о бурном течении болезни у спортсменов можно объяснить спецификой их образа жизни. Например, к таким специфическим условиям можно отнести тренировочные базы. Кроме того, тяжёлое течение коронавируса у спортсменов может быть обусловлено их сильным иммунитетом. В таком случае организм начинает слишком сильно атаковать вирус, вредя себе сам, писал NEWS.ru.