Врач рассказал, что хроническая усталость увеличивает риск заражения COVID

Синдром хронической усталости ослабляет иммунитет и увеличивает риск заболевания коронавирусом, предупредил врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Виктор Лунев в разговоре с «Москвой 24». По его словам, к такому состоянию приводят стресс, нарушенный режим сна и нехватка отдыха.

Неправильный график, отсутствие гигиены сна, постоянное перенапряжение, стрессы и отсутствие полноценного нормального отдыха также могут привести к хронической усталости, — сказал Лунев.

Также из-за стресса может пострадать сердечно-сосудистая система, отметил врач. Он подчеркнул, что к синдрому хронической усталости может привести вирусное заболевание, что наблюдается на примере постковида.

Если человек очень долгое время даже после хорошего полноценного отдыха не чувствует себя бодрым и данное состояние длится больше шести месяцев, то в таком случае мы можем говорить о синдроме хронической усталости, — сообщил Лунев.

Он советует обратиться к врачу при таких симптомах, а также при повышении температуры до 37,5–38 градусов, боли в мышцах, суставах и головной боли.

Ранее врач Антон Ершов рассказал, что хроническую усталость испытывают люди, повторно заразившиеся «омикрон»-штаммом. По его словам, эта форма свидетельствует о финальной стадии эволюции коронавируса.