Врач рассказал, как укрепить иммунитет в холодное время года

Чтобы помочь местному и общему иммунитету в холодное время года, необходимо повысить употребление жиров животного происхождения, сообщил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.
Специалист пояснил, что из жиров строится слизистая оболочка, выступающая в роли «входных ворот» для различных вирусов, в том числе для COVID-19, который «терроризирует всю планету».
Можно употреблять гусиный, говяжий, свиной жир, можно даже медвежий и бобровый жир. Какой найдёте, тот и употребляйте, — уточнил он.
При этом, подчеркнул Харлов, не все жиры приносят пользу. К самым безопасным и полезным относятся животные жиры. Далее идут омега-3 жиры — рыбий жир и масло печени трески, которые окисляются, и поэтому на них нельзя готовить. Третье место занимают растительные жиры, включающие подсолнечное и оливковое масло. К ним организм приспособлен гораздо хуже.
Четвёртое место — это самые отвратительные трансжиры. Эти жиры — абсолютное зло, — сообщил врач.
Он также призвал «не заливаться жиром», чтобы не нанести вред здоровью. Харлов пояснил, что согласно рекомендациям ВОЗ, не следует добавлять в свой рацион больше 20% жирной пищи.
Где-то можно и больше, если вы не будете параллельно с этим перебирать по углеводам. Углеводы и жиры находятся в такой пропорции, что если вы поднимаете жиры, то вы должны опускать углеводы и наоборот, — пояснил специалист.
Харлов добавил, что баланс необходимо подбирать индивидуально,
Как писал NEWS.ru, ранее Харлов предупредил, что сырой чеснок может нанести серьёзный вред здоровью. По его словам, чеснок является сильным антибиотиком и антивирусным средством, поэтому часто используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения.