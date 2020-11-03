Врач рассказал, как укрепить иммунитет в холодное время года

https://static.news.ru/photo/b6abe104-1d9e-11eb-bfd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kovalyov Oleksiy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чтобы помочь местному и общему иммунитету в холодное время года, необходимо повысить употребление жиров животного происхождения, сообщил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.

Специалист пояснил, что из жиров строится слизистая оболочка, выступающая в роли «входных ворот» для различных вирусов, в том числе для COVID-19, который «терроризирует всю планету».

Можно употреблять гусиный, говяжий, свиной жир, можно даже медвежий и бобровый жир. Какой найдёте, тот и употребляйте, — уточнил он.

При этом, подчеркнул Харлов, не все жиры приносят пользу. К самым безопасным и полезным относятся животные жиры. Далее идут омега-3 жиры — рыбий жир и масло печени трески, которые окисляются, и поэтому на них нельзя готовить. Третье место занимают растительные жиры, включающие подсолнечное и оливковое масло. К ним организм приспособлен гораздо хуже.

Четвёртое место — это самые отвратительные трансжиры. Эти жиры — абсолютное зло, — сообщил врач.

Он также призвал «не заливаться жиром», чтобы не нанести вред здоровью. Харлов пояснил, что согласно рекомендациям ВОЗ, не следует добавлять в свой рацион больше 20% жирной пищи.

Где-то можно и больше, если вы не будете параллельно с этим перебирать по углеводам. Углеводы и жиры находятся в такой пропорции, что если вы поднимаете жиры, то вы должны опускать углеводы и наоборот, — пояснил специалист.

Харлов добавил, что баланс необходимо подбирать индивидуально, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее Харлов предупредил, что сырой чеснок может нанести серьёзный вред здоровью. По его словам, чеснок является сильным антибиотиком и антивирусным средством, поэтому часто используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения.