https://static.news.ru/photo/dfa26706-354e-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал, как избежать основных «зимних» заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, самые распространённые недуги в холодное время года — это грипп и ОРВИ. Водовозов посоветовал в качестве профилактики болезней прививаться, чтобы снизить риск осложнений.

Также в период эпидемий врач призвал избегать посещения людных мест, потому что иммунитет может сберечь человека только от «местных» болезней. А некоторые вирусы привозят туристы с другого конца земного шара.

Как ранее писал NEWS.ru, врач Александр Мясников считает, что угроза распространения нового штамма коронавируса из Китая вполне реальна. По словам главврача московской ГКБ № 71, вирус постоянно мутирует, появляются всё новые формы заболевания, от которых нет лекарств и прививок.