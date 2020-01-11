Врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал, как избежать основных «зимних» заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, самые распространённые недуги в холодное время года — это грипп и ОРВИ. Водовозов посоветовал в качестве профилактики болезней прививаться, чтобы снизить риск осложнений.
Также в период эпидемий врач призвал избегать посещения людных мест, потому что иммунитет может сберечь человека только от «местных» болезней. А некоторые вирусы привозят туристы с другого конца земного шара.
Как ранее писал NEWS.ru, врач Александр Мясников считает, что угроза распространения нового штамма коронавируса из Китая вполне реальна. По словам главврача московской ГКБ № 71, вирус постоянно мутирует, появляются всё новые формы заболевания, от которых нет лекарств и прививок.
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