Врач рассказал, как справиться со слабостью после коронавируса

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Один из основных симптомов, которые наблюдаются у переболевших коронавирусом пациентов, это хроническая усталость. Чтобы избавиться от этого состояния, необходимо двигаться, считает генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Врач отметил, что последствия коронавируса испытывают 200 тысяч человек из 700 тысяч заражённых, находящихся на самоизоляции, передаёт РИА Новости.

Вводить в свой режим дня умеренные физические нагрузки можно, уже находясь на карантине, отметил Скотти. Для такой физкультуры спортивный инвентарь не нужен.

При возможности проходить 4–5 тысяч шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажёра хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное — не останавливаться на чувстве усталости и утомления, — посоветовал медик.

Специалист добавил, что в ряде случаев постоянное чувство утомления может быть вызвано психологическими причинами. На самочувствие влияют эмоциональный упадок, сидячий образ жизни и работа из дома. В связи с этим Скотти считает одной из задач терапевтов разработку программ, которые позволят отслеживать состояние инфицированных коронавирусом и после выздоровления, что успокоит переболевших.

Как писал NEWS.ru, Сильвестро Скотти сообщил, что порядка трети пациентов, переболевших коронавирусом, столкнулись с тяжёлыми последствиями — хронической слабостью, «туманом в голове», психическими расстройствами, одышкой и другими.