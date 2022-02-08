Врач рассказал, как справиться с постковидным синдромом без лекарств

Не существует таких лекарств, которые могли бы вылечить от постковидного синдрома, заявил терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашимхин. По его мнению, помочь может только реабилитация, основанная на постепенном повышении физической нагрузки, пишет Lenta.ru.

Против постковидного синдрома нет лечения таблетками никакого. Люди приходят, их очень много, они сильно переживают, хотят лекарство. Единственное, что помогает — это реабилитация, — подчеркнул Ашимхин.

При этом он отметил, что не может выделить определённый вид спорта, который помог бы быстрее избавиться от постковидного синдрома. По его словам, практиковать стоит ту дисциплину, которая больше нравится пациенту.

Сегодня мы приходим к тому, что чем тяжелее болезнь, тем важнее физические нагрузки. Если противопоказаний нет, если самочувствие нормальное, и сердце работает хорошо, и с легкими всё нормально, восстановление достигнуто, нужно рекомендовать спорт, — резюмировал медик.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай заражения «омикроном». При повышении температуры до 38 градусов и более нужны жаропонижающие препараты. Самые безопасные из них — это лекарства на основе парацетамола и ибупрофена.