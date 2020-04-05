Здоровье

Врач рассказал, как сохранить здоровье желудка во время изоляции

13:51, 05 апреля 2020
Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Чтобы сохранить здоровье желудка в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, необходимо придерживаться правильной диеты. При верном и нормированном рационе у человека будет нормальный стул, и он сможет избежать ряда проблем со здоровьем.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал профессор МГМУ им. Сеченова Семён Раппопорт. Он заявил, что в магазинах продаются некоторые продукты, которые вызывают неприятные ощущения, в том числе метеоризм, вздутие живота и другие. Например, таким продуктом является капуста. Чтобы избежать дискомфорта в животе, нужно соблюдать диету, подчеркнул профессор.

Много людей в пожилом возрасте, они имеют ограничения в питании. За годы жизни у них выработаны свои правила питания. Они знают, что можно, а что нельзя. Ну и потом, если что-то острое, для этого есть врачи. Надо обращаться, потому что бывают ситуации, которые требуют немедленного вмешательства врачей, — приводит слова Раппопорта радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции.

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