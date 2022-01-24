Врач рассказал, как распространение «омикрона» зависит от роста человека

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Задача «омикрон»-штамма — заразить как можно больше людей, при этом снизив уровень погибших. После чего в планетарном масштабе можно будет говорить о конце пандемии, таким прогнозом поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости. По его словам, вирус в скором времени превратится в новую природно-очаговую инфекцию.

Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане, — отметил Жемчугов. При этом, по мнению специалиста, внимание нужно...