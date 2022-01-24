Врач рассказал, как распространение «омикрона» зависит от роста человека
Иммунолог Болибок: носитель «омикрона» сначала заражает людей одного с ним роста
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:18, 24 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сначала носитель коронавирусной инфекции заражает людей одного с ним роста, так как вредоносный «аэрозоль» выделяется на уровне носа и рта пациента, пояснил иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что высокий рост не сможет защитить от инфекции, пишет «Москва 24».
Рост влияет в том плане, что, если заражённый человек взрослый, он распространяет инфекцию с определённого уровня. То есть его нос и рот находятся на определённой высоте. И сначала будет как бы вот этот эшелон «загрязняться», где голова человека находится, а потом этот аэрозоль будет распределяться вверх и вниз, — пояснил Болибок.
Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.
В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.