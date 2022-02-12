Врач рассказал, как распознать перелом ребра

Зимой в период гололёда значительно возрастает количество травм. В частности, нередки переломы рёбер в результате падения. Как распознать такой перелом без рентгена и какие меры принять, в беседе с NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, о полученной травме могут свидетельствовать гематомы на грудной клетке, своеобразный «домик» в месте перелома, хотя его не всегда можно обнаружить, и резкая боль при глубоком вдохе.

Но не всегда признаки перелома так очевидны. Они хорошо заметны, если перелом произошёл спереди. Если же ребро сломано сзади, то они могут быть «стёрты», — предупредил специалист.

Переломы ребра сзади чаще остаются незамеченными, выявляются не в первые сутки, как положено, а значительно позже. Это чревато осложнениями, например, в виде посттравматической пневмонии. В случае сильного удара грудной клеткой, наличия гематомы, отёчности, лучше обратиться в травмпункт и сделать рентген, даже если не очень больно дышать.

Если есть подозрение на перелом, необходимо ограничить движение грудной клетки с помощью бинта или полотенца, приложить холод, занять удобное положение — боль ощущается меньше в состоянии сидя или полусогнуто лёжа. Можно принять обезболивающее средство и следует вызвать скорую помощь.

Самое главное, не пытайтесь дойти до травмпункта самостоятельно. Особенно если есть сильная боль и виден «домик» в месте травмы, поскольку сломанное ребро может повредить внутренние органы, — сказал врач.

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