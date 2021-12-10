Врач рассказал, как правильно закаляться

Закаливаться нужно постепенно, понижая температуру всего тела, кроме кистей, ступней и головы, заявил кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев. Он предупредил, что процесс закаливания может привести к возникновению различных заболеваний, если делать это неправильно, пишет «Слово и Дело».

Главное минимизирующее риски условие закаливания — приходить к этому нужно постепенно, дозировано. К примеру, контрастный душ — это один из примеров правильного закаливания организма. Я советую начинать закаливаться именно в домашних условиях. Первый шаг — можно подкрутить батарею в комнате, чтобы стало прохладнее. И где-то год пожить в таких условиях, чтобы было комфортно, — посоветовал Зайцев.

По его мнению, после этого можно будет совсем отказаться от отопления в комнате. Он подчеркнул, что важно не менять лёгкую летнюю одежду на более тёплую, чтобы привыкнуть к пониженной температуре. Одной из составляющих процедур закаливания Зайцев назвал проветривание комнаты перед сном. По его словам, результатом правильной закалки организма станет пониженная чувствительность человека к низкой температуре.

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