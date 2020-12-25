Врач рассказал, как правильно восстановить лёгкие после COVID-19

https://static.news.ru/photo/affd9332-471c-11eb-a00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный врач России профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал о правилах восстановления лёгких, повреждённых COVID-19. Он отметил, что важно правильно питаться, включая белковую пищу.

По словам Карабиненко, восстановление лёгких — процесс очень индивидуальный. У одни пациентов он продвигается быстрее, у кого-то — медленнее. Скорость восстановления лёгких также зависит от того, насколько сильно они были поражены заболеванием, отметил врач в интервью радио Sputnik.

Карабиненко подчеркнул, что если человек будет жить нормальной полноценной жизнью, правильно питаться и иметь регулярные и умеренные физические нагрузки, то организм восстановится сам, отрегулирует этот процесс. Важно, отметил он, не сидеть на диетах, отказываясь от одного типа продуктов в пользу других.

Ударяться в какую-то отдельную пищевую сторону, отдавать предпочтение отдельным продуктам для восстановления лёгких нецелесообразно. Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, — всё это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов, — подчеркнул заслуженный врач России.

Он призвал отказаться от обильного приёма мучной пищи, провоцирующей газообразование в желудочно-кишечном тракте. При газообразовании, напомнил он, человеку становится труднее дышать. Не лишними будут и специальные гимнастические упражнения.

Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления, — сказал Карабиненко.

Врач также назвал категорию пациентов, у которых лёгкие восстановиться не смогут. Речь идёт о курильщиках. По словам Карабиненко, им можно даже не пытаться что-то восстанавливать, так как из-за курения «только хуже всё будет по функциональным параметрам, лучше не будет».

Как сообщал NEWS.ru, иммунолог Владимир Болибок назвал главной опасностью коронавируса то, что он может попасть в кровь и распространиться по всем органам. Поэтому поражение лёгких часто происходит даже без кашля, поскольку воспаляется кровеносная система лёгких.