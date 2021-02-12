Врач рассказал, как правильно смотреть телевизор

https://static.news.ru/photo/0e2faa74-6e8e-11eb-93f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-невролог Игорь Орлов назвал простые правила просмотра телевизора, благодаря которым можно избежать проблем со здоровьем.

По его словам, при просмотре телевизора или видео на компьютере главное — выбрать удобное положение, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.

Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лёжа или в каких-то других позах. Если смотреть лёжа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно, приподнимается таз и перегружается шея, — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что беспрерывный просмотр видео не должен превышать два часа. После нужно встать и размять мышцы. Это же правило актуально при сидячей работе. Если его не придерживаться, можно столкнуться с большими проблемами со здоровьем.

Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы, — отметил Орлов.

Врач добавил, что также важно учитывать расстояние до экрана — оно должно быть не меньше полутора-двух метров, передаёт радио Sputnik.

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