Врач рассказал, как правильно подготовиться к крещенскому купанию

Чтобы крещенское купание в проруби было безопасным для здоровья, желающим окунуться в ледяную воду стоит найти место, около которого будут дежурить спасатели и медики, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации, заявил врач Бутай Бутаев. Он также порекомендовал не потреблять алкоголь до и после купания, пишет «Радио 1».

Выберите место, где есть дежурные медики и спасатели, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Измерьте давление — лучше отказаться от захода в воду, если оно не в норме. Не проводите в воде больше 1-2 минут. Не употребляйте алкоголь до или после купания — он увеличивает нагрузку на сердце и риск переохлаждения, — порекомендовал Бутаев.

По словам медика, заходить в воду лучше медленно, голову лучше вообще не мочить, чтобы снизить риск спазма сосудов головы и потери сознания. После купания стоит вытереться насухо, выпить горячий безалкогольный напиток и переодеться в сухую одежду, резюмировал Бутаев.

Ранее спасатель Сергей Щетинин рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти провалившегося под лёд человека. По его словам, нужно найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку, и, связав их вместе, протянуть тонущему человеку.