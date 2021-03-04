Врач рассказал, как правильно лечить насморк

При самостоятельном лечении насморка или острого ринита нужно соблюдать определённую последовательность действий. Об этом рассказал врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
В интервью радио Sputnik медик
Ещё лучше использовать кортикостероидные препараты. Зайцев отмечает, что это гормональные препараты и многие не пользуются ими, поскольку боятся поправиться. Однако никакого риска нет.
Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет и нужды пользоваться ими постоянно не возникает, — пояснил врач.
Если слизь в носу очень вязкая, в этом случае на помощь придут муколитики — разжижающие спреи и капли. Также можно промывать полость носа солевым раствором или использовать масляные капли.
Однако если в течение нескольких дней самостоятельного лечения состояние человека не меняется или картина усугубляется — необходимо обратиться к врачу.
Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух, — предупредил Владимир Зайцев.
По его словам, такое состояние может застаиваться в организме надолго и оно требует лечения.
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