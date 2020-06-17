Врач рассказал, как понизить холестерин без лекарств

https://static.news.ru/photo/410e650e-b0aa-11ea-9865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Михаил Гинцбург назвал способы справиться с «плохим» холестерином без лекарств. По его словам, устранить проблему можно домашними средствами, прежде всего, употребляя в пищу определённые продукты.

Когда уровень холестерина повышается выше 5,5 миллимоля на литр, мы говорим о том, что это уровень избыточный, — рассказывает диетолог.

Медик пояснил, что не весь холестерин является «плохим». Есть ещё и другие его фракции, в частности липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин.

В нормальных дозировках весь холестерин производится печенью, с пищей человек получает лишь 20% этого вещества. Оно отвечает за синтез гормонов в организме и состояние артерий. Для человека опасен как недостаток этого вещества, так и избыток, уверяет врач.

По его словам, чаще всего россиян беспокоит высокий уровень холестерина. Таким пациентам стоит включать в рацион чеснок и лук. Они предупреждают возникновение атеросклеротических бляшек и воспалений. Упор нужно делать также на сушёные яблоки, помидоры, томатную пасту и сок. Вместо мяса нужно отдавать предпочтение рыбе. Особенно полезны сельдь, скумбрия, сардины, сайра, передаёт «Царьград».

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Тайваня выяснили, что красный рис — ферментированный продукт, для приготовления которого применяются дрожжи Monascus purpureus, оказывает положительное влияние на уровень липидов в крови. В ходе исследования они пришли к выводу, что холестерин снижают содержащиеся в таком рисе соединение монаколин К и гамма-аминомасляная кислота.

В исследовании приняли участие 50 добровольцев, которым давали либо красный рис, обогащённый монаколином K, либо красный рис с гамма-аминомасляной кислотой, либо рис, ничем не обогащённый. Оказалось, рис с монаколином К снижал холестерин в большей степени, но и красный рис с содержанием гамма-аминомасляной кислоты также способствовал положительному результату.