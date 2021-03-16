Врач рассказал, как помочь иммунитету весной

Чтобы помочь своему организму в период межсезонья, человеку необходимо убедиться, что у него нет дефицита витамина D. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев.
В интервью радио Sputnik медик
Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, то в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит, — пояснил Хухрев.
Не исправят ситуацию иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, поскольку большинство продаваемых под этой маркой средств имеют лишь опосредованное отношение к настоящим лекарствам.
Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьёзных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ, — сказал врач.
Самыми эффективными способами повышения иммунитета Алексей Хухрев называет регулярное нахождение на солнце и свежем воздухе, полноценный сон, качественное питание и занятия физкультурой.
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