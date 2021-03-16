Врач рассказал, как помочь иммунитету весной

https://static.news.ru/photo/bb39f3ee-60cd-11e9-be3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чтобы помочь своему организму в период межсезонья, человеку необходимо убедиться, что у него нет дефицита витамина D. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев.

В интервью радио Sputnik медик отметил , что уровень витамина D напрямую влияет на иммунный ответ организма и на излёте зимы часто находится на низком уровне, поэтому следует восполнить его недостаток. При этом не следует усердствовать, поскольку избыток витамина пользы не принесёт.

Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, то в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит, — пояснил Хухрев.

Не исправят ситуацию иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, поскольку большинство продаваемых под этой маркой средств имеют лишь опосредованное отношение к настоящим лекарствам.

Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьёзных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ, — сказал врач.

Самыми эффективными способами повышения иммунитета Алексей Хухрев называет регулярное нахождение на солнце и свежем воздухе, полноценный сон, качественное питание и занятия физкультурой.

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