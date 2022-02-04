Врач рассказал, как побороть простуду на ранней стадии

Чтобы справиться с простудой на ранней стадии, стоит проветривать помещение, в котором находится больной, хотя бы 3-4 раза в день, заявил врач Андрей Грошев. Он также подчеркнул, что при простуде не стоит ходить в сауну или баню, так как это лишь увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и лёгкие пациента, пишет «Слово и Дело».

Очень важно пить достаточно жидкости — 30–40 миллилитров на килограмм массы тела в сутки (включая напитки и жидкую часть пищи). Жидкость нужна для уменьшения проявлений интоксикации и поддержания водно-солевого баланса, — продолжил Грошев.

Он также рассказал, что есть достаточное количество различных исследований, доказывающих противовоспалительный эффект куриного бульона. Причём речь идёт не о том, что кур якобы кормят антибиотиками, подчеркнул врач. По его словам, в составе куриного мяса и жира содержатся вещества, которые поддерживают организм человека, борющегося с воспалительным процессом.

Ранее терапевт Марина Синицына посоветовала россиянам пить чай с мёдом и лимоном, а также чай с плодами малины и цветками липы при простуде. По её словам, чтобы в лимоне сохранился витамин С, его надо выжимать не в свежезаваренный чай, а в уже немного остывший.