https://static.news.ru/photo/08f57396-666e-11ea-9591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Иван Алименко рассказал, как правильно питаться при карантине. Главное — нельзя переедать.

Доктор советует вести пищевой дневник, есть каждые три часа, чтобы не копить пищевой голод. Лучше ограничиться пищей не более двух тысяч калорий в день, пишет Sputnik.

Важно соблюдать пищевой режим, хорошо бы при этом отказаться от перекусов. Стоит заниматься физкультурой, поддерживать хорошее настроение.

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