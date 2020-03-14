Диетолог Иван Алименко рассказал, как правильно питаться при карантине. Главное — нельзя переедать.
Доктор советует вести пищевой дневник, есть каждые три часа, чтобы не копить пищевой голод. Лучше ограничиться пищей не более двух тысяч калорий в день,
Важно соблюдать пищевой режим, хорошо бы при этом отказаться от перекусов. Стоит заниматься физкультурой, поддерживать хорошее настроение.
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