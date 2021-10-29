Врач рассказал, как перепады температуры влияют на иммунитет
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:44, 30 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Так называемые температурные горки в осенний период ведут к ослаблению иммунитета граждан. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям, — сообщил медик.
Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и сезонным распространением гриппа медик призвал всех вакцинироваться.
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