Врач рассказал, как перепады температуры влияют на иммунитет

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Так называемые температурные горки в осенний период ведут к ослаблению иммунитета граждан. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям, — сообщил медик.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и сезонным распространением гриппа медик призвал всех вакцинироваться.

Ранее россиян предупредили, что малоподвижный образ жизни в период нерабочей недели вреден для организма. Он может привести к вялости и апатии. Желательно регулярно выполнять хотя бы комплекс простых упражнений.