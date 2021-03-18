Врач рассказал, как определить свою норму сна

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Норма сна у разных людей может составлять от четырёх до 12 часов, но в среднем она составляет семь-девять часов. Как сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов, если регулярно спать по определённому графику, то человек будет чувствовать себя лучше, быстрее высыпаться и восстанавливать психические и физические силы.

По гайдлайну Американской академии медицины сна, норма составляет от семи до девяти часов. Но индивидуальная вариабельность от четырёх до 12 часов, и здесь важно понимать, что это генетически определённый параметр, такой же как, например, рост, — цитирует РИА Новости Бузунова.

Для того чтобы определить индивидуальную норму сна, по его словам, надо за день устать так, чтобы заснуть за 15 минут, в течение ночи не просыпаться, а утром встать в такое время, чтобы в течение 15 минут можно было настроиться на работу и в течение дня не испытывать сонливости.

Дневной сон возможен, но если он не мешает уснуть ночью. Но такой сон не должен превышать 45 минут, — добавил врач.

Также он опроверг миф, что цветные сны являются признаком шизофрении. По его словам, такая связь не доказана.

Как писал NEWS.ru, в ночное время в организме человека вырабатываются гормоны, помогающие бороться со всеми стрессами, накопленными за день. Однако процесс начинается за час до полуночи, поэтому ложиться спать нужно до этого времени, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и педиатр Ирина Добрецова. В идеале, по её словам, в 23:00 человек уже должен спать. Поэтому ложиться надо в 22:00–22:30, но не позже. Те, кто засиживается до глубокой ночи и идёт спать под утро, нарушают так называемые циркадные ритмы — биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи. В целом же, посоветовала врач, надо ложиться и вставать каждый день в одно и то же время.