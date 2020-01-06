https://static.news.ru/photo/896fde1c-31cb-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление.

Во многом, по мнению психиатра, это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия.

Если поставленные цели кажутся недостижимыми, то врач советует разбить их на небольшие части и понять, как добиться задуманного, передаёт РИА Новости.

Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал, — рекомендует Менделевич.

Также, по мнению специалиста, надо вернуться в обычный режим заранее перед трудовыми буднями, и во время работы помнить о своих мечтах, которые могут исполниться благодаря усердному труду.

Как писал NEWS.ru ранее, активным интернет-пользователям рекомендуется устраивать дни отказа от соцсетей для профилактики эмоционального выгорания, сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева столичного департамента здравоохранения Анастасия Бекетова. По её словам, современный мегаполис очень требователен к людям, однако общий ритм не повод запускать здоровье.