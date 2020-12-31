Врач рассказал, как навестить пожилых родственников и не заразить их COVID

https://static.news.ru/photo/203f44fc-4cdf-11eb-8fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед тем как ехать в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, необходимо сделать тест на COVID-19 и продезинфицировать подарки. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Если у вас на руках есть трёхдневный отрицательный результат анализа на коронавирус, можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых, — цитирует РИА Новости эксперта.

Она посоветовала также продезинфицировать подарки для престарелых родственников. Тогда будет уверенность, что они не заразятся коронавирусом.

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что посещение пожилых родственников в пандемию — это личная ответственность каждого человека. Он призвал отказаться от визитов, если имеются какие-то симптомы простуды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, поставившие вакцину от коронавируса, смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, прививка от COVID-19 не только снижает риск заболеть для вакцинированного человека, но и не даёт ему стать источником заражения для других.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю расширяется список категорий граждан, которые могут получить прививку. В него уже входят люди старше 60 лет, работники сфер образования, здравоохранения, культуры, услуг, торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сотрудники социальных служб, центров госуслуг «Мои документы», СМИ, органов охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций, а также волонтёры.

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе поликлиник. Они работают с 08:00 до 20:00. При обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий работу в компании, сотрудники которой имеют приоритетное право на вакцинацию, писал NEWS.ru.