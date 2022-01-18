Врач рассказал, как лечиться при первых симптомах заражения «омикроном»

В случае заражения штаммом «омикрон» коронавируса следует исключить применение антибиотиков. Об этом в интервью РИА Новости предупредил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, на первых этапах заболевания следует начать с симптоматического лечения.

Тяжельников отметил , что международный опыт говорит о более лёгком, в сравнении с «дельтой», протекании болезни при заражении штаммом «омикрон». Среди основных симптомов отмечают боли в мышцах, слабость, повышенная температура, насморк. Если человек почувствует у себя подобные симптомы, ему лучше остаться дома и заняться лечением возникших симптомов.

Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу, — сказал Тяжельников.

Он также предупредил, что жаропонижающее следует принимать, только когда температура станет выше 38 градусов. Зато могут помочь капли от насморка, полоскание горла и промывание носа солевым раствором. И ни в коем случае не следует принимать антибиотики. Они бесполезны против вирусов, зато дают значительную нагрузку на организм.

Вместо антибиотиков по рекомендациям Минздрава России для лечения коронавируса в лёгкой форме <...> могут быть использованы противовирусные препараты «Умифеновир» («Арбидол», «Арпефлю» и тому подобное) и «Интерферон-альфа» («Гриппферон», «Назоферон»). <...> Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приёма, описанных в инструкции, безопасны для пациента, — рассказал врач.

Кроме того, по словам Тяжельникова, от боли в горле могут помочь антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания спреев и полосканий.

При начале заболевания больным рекомендуется пить больше жидкости и исключить из рациона тяжёлую пищу. Следует потреблять больше витамина С, проветривать помещение, где находится больной, и делать влажную уборку.

Близким заболевшего Тяжельников рекомендовал тщательно мыть руки и соблюдать профилактические меры.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении новых штаммов коронавируса после «омикрона».