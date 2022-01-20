Врач рассказал, как лечиться при первых симптомах «омикрона»
ЛОР Крюков: при первых проявлениях «омикрона» нужно принимать препараты по симптомам
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:19, 20 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главный оториноларинголог (ЛОР) Москвы Андрей Крюков рассказал, что при проявлении первых признаков заражения «омикрон»-штаммом стоит начать принимать препараты, которые облегчают симптомы. Некоторые лекарства, отметил он, стоит принимать с осторожностью, а антибиотики вовсе не принимать без назначения врача, пишут «Аргументы и факты».
Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, четыре-пять раз в день полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, — рассказал медик.
От заложенности носа при «омикроне» помогут либо спреи с солевым раствором, либо сосудосуживающие капли. Однако Крюков предупредил, что использовать последние препараты стоит с осторожностью и не более семи дней. В противном случае может развиться зависимость, когда дышать носом без сосудосуживающих капель будет невозможно.
Отоларинголог добавил, что при лёгком течении болезни достаточно симптоматического лечения — никакие антибиотики не нужны, их можно принимать только по рецепту врача. Также стоит регулярно проветривать и увлажнять помещения дома или на работе.
Ранее австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться.