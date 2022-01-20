Врач рассказал, как лечиться при первых симптомах «омикрона»

Главный оториноларинголог (ЛОР) Москвы Андрей Крюков рассказал, что при проявлении первых признаков заражения «омикрон»-штаммом стоит начать принимать препараты, которые облегчают симптомы. Некоторые лекарства, отметил он, стоит принимать с осторожностью, а антибиотики вовсе не принимать без назначения врача, пишут «Аргументы и факты».

Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, четыре-пять раз в день полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, — рассказал медик.

От заложенности носа при «омикроне» помогут либо спреи с солевым раствором, либо сосудосуживающие капли. Однако Крюков предупредил, что использовать последние препараты стоит с осторожностью и не более семи дней. В противном случае может развиться зависимость, когда дышать носом без сосудосуживающих капель будет невозможно.

Отоларинголог добавил, что при лёгком течении болезни достаточно симптоматического лечения — никакие антибиотики не нужны, их можно принимать только по рецепту врача. Также стоит регулярно проветривать и увлажнять помещения дома или на работе.

Ранее австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться.